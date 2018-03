'Liegende agenten' moeten getuigen 06 maart 2018

Twee agenten van politiezone Polder zullen moeten getuigen op een proces in de politierechtbank van Veurne. Christof M. uit Moeskroen en zijn advocaat noemden de agenten immers onomwonden 'leugenaars'. M. werd op 10 juli in Diksmuide betrapt met 2,13 promille achter het stuur, nadat hij op bezoek was geweest bij Vlaamse vrienden. Een van die vrienden zat als passagier in de wagen. De agenten noteerden dat M. slaperig was, zware oogleden had, met zijn voeten sleepte, struikelde, zich niet goed kon oriënteren in tijd en ruimte en wat naar de drank rook. "Die beschuldigingen zijn onrechtvaardig. Ze liegen gewoon in hun pv. Zijn vriend is mee om dat te getuigen", sneerde de advocaat van M. De rechter beval om de agenten op 16 april te laten getuigen over de feiten. (JHM)