"Ik wil werken, maar ik krijg gewoon geen kans" GUDRUN STEEN EN CHRISTOPHE DECONINCK

27 januari 2018

03u49 0 Diksmuide De Oegandees Chris Achali fietst van Lo naar het Diksmuidse bouwbedrijf Covemaeker om er te solliciteren voor de job van metser: een vacature op de website. Hij wordt huiswaarts gestuurd, omdat ze geen mensen zoeken. Bart Castelein, die Chris goed kent, doet zich voor als sollicitant bij hetzelfde bedrijf en mag wél op gesprek. Daarom dient Bart bij Unia klacht in voor discriminatie.

Het was de liefde die Chris Achali (28) twee jaar geleden naar de Westhoek bracht. In Lo woont hij samen met Judith Geldof (29). "Ik liep als verpleegster stage in Oeganda en de vonk sloeg over", vertelt Judith. Chris volgde zijn geliefde in de hoop een beter leven op te bouwen. Samen verwachten ze in mei hun eerste kindje. Chris heeft een verblijfsvergunning van vijf jaar en daarna mag hij een aanvraag indienen om officieel Belg te worden, wat hij ook van plan is.





Tranen gevloeid

"Ik volgde een cursus Nederlands en via de VDAB in Roeselare een opleiding voor metser. Op het einde van mijn stage bij een Diksmuids bouwbedrijf kreeg ik helaas geen contract, omdat ze niemand nodig hadden. Het was de VDAB die me tipte om te solliciteren bij Covemaeker. Toen er geen antwoord kwam op mijn mail, fietste ik er maandag naartoe, maar aan de balie werd ik afgewimpeld. 'Geen jobs', maar er stonden wel vacatures op hun website. Ontgoocheld kwam ik buiten. Ja, er zijn tranen gevloeid. Ik woon hier graag, wil mijn leven opbouwen en vooral werk hebben, maar telkens bots ik met mijn hoofd tegen de muur. Binnenkort mag ik stage doen in een bedrijf in Lo. Hopelijk krijg ik daar vast werk."





Bart Castelein is de oom van Judith en kapitein van vzw De Boot in Merkem, die begeleide tochten en arrangementen rond ecotoerisme aanbiedt. Hij nam de proef op de som. "Ik mailde mijn kandidatuur voor metser naar Covemaeker. Het antwoord was duidelijk: ik mocht morgen (vandaag, red.) op sollicitatie. Omdat ik dit interpreteer als discriminatie, heb ik vanochtend (gisterochtend, red.) een klacht gemaild naar Unia, de openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert."





Hallo Marian Crevits, zaakvoerder van Covemaeker in Diksmuide? "Ik bevestig dat Chris is langsgeweest, maar mijn receptioniste meldde dat die persoon maar een paar woorden Nederlands kon en heeft zijn gegevens niet genoteerd. Bart kende ik van zijn werk als journalist, toen hij verslag uitbracht van zijn wereldreis op de radio", zegt Crevits.





Wervingsreserve

"Het was uit respect dat we hem voor een gesprek uitnodigden, om hem te melden dat een job als metser waarschijnlijk te zwaar voor hem zou zijn. We behandelen ons personeel correct en ik steun mijn receptioniste. Momenteel hebben we geen medewerkers met een andere huidskleur in dienst, maar vroeger werkten hier wel nog mensen van een andere nationaliteit. Die vacatures op onze website? Dat is vooral om een wervingsreserve aan te leggen."





Bram Sebrechts van Unia spreekt zich niet uit over een specifiek dossier, maar zal de klacht onderzoeken. "Als beide sollicitanten hetzelfde profiel hebben zoals éénzelfde diploma, maar alleen anders behandeld worden door de huidskleur, is er sprake van discriminatie."