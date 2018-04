"Ik reed te snel door automatje op gaspedaal" 20 april 2018

Een dertiger uit Diksmuide moet van de politierechter een verkeerscursus volgen na een opmerkelijke snelheidsovertreding. De man werd op 13 april vorig jaar geflitst in de Woumenweg toen hij 98 reed in de bebouwde kom.





Nochtans kent R.N. de plaats heel goed, want hij woont vlakbij. "U zal lachen, mijnheer de rechter, maar ik reed zo snel doordat mijn versleten tapijtje in mijn auto tijdens het rijden naar voren schoof en mijn gaspedaal induwde." De rechter moest er effectief om gniffelen. "Heeft u intussen al een nieuw tapijtje gekocht, in plaats van dat zwevend tapijt?" R.N. knikte instemmend. De man kreeg nu de gunst van het volgen van een cursus. (JHM)