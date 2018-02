"Ik leerde lesje van mijn leven" POLITIERECHTER MILD VOOR JENS VERMOTE (24) NA HALLUCINANT ONGEVAL JELLE HOUWEN

20 februari 2018

02u30 0 Diksmuide Nadat het leven hem al een tweede kans schonk, kreeg de 24-jarige Jens Vermote ook van de politierechter een nieuwe kans. Hij werd mild gestraft voor een hallucinant ongeval dat hem ei zo na het leven kostte. Jens reed te snel, had wat gedronken en verdronk net niet in het vaartje in Oostkerke. "Ik heb het lesje van mijn leven geleerd en besef dat zéér goed", zei Jens aan de rechter.

Jens beseft maar al te goed dat hij door het oog van de naald kroop, die nacht van 24 op 25 mei vorig jaar. Jens was gaan zaalvoetballen met vrienden. Op de terugweg naar huis, enkele honderden meters van zijn toenmalige woning, in de Lettenburgstraat in Oostkerke, verloor hij de controle over zijn Peugeot 207. Zijn wagen werd letterlijk over het vier meter brede vaartje gekatapulteerd, ramde een bomenrij waarna zijn wagen in het water viel. Door de zware klap brak Jens vier nekwervels. De wagen zonk, waardoor de jongeman tot aan zijn kin in het water stond. Had hij meer nekwervels gebroken, kon hij zijn hoofd allicht niet meer ophouden en was hij verdronken. Het ongeval werd ook maar opgemerkt doordat een buurtbewoonster een klap hoorde en toch maar de hulpdiensten belde, die de Peugeot na een zoektocht in het water vonden.





Schuldbesef

Omdat Jens te snel reed en iets te veel gedronken had, stond hij gisteren voor de politierechter in Veurne.





"Besef je dit wel?", sprak de rechter. "Een Peugeot. Veel schiet er niet meer van over, hé. Bekijk die foto's!"





Jens erkende ootmoedig schuld. "Ik heb echt wel het lesje van mijn leven geleerd", zei hij, toen hij bij het zien van de foto's even moest slikken. "Ik besef hoeveel geluk ik gehad heb. Ik kreeg een nieuwe kans maar moet nog steeds revalideren. Ik kan daardoor ook nog niet gaan werken."





Door het grote schuldbesef van Jens en om de problemen niet te vergroten besloot de rechter hem een nieuwe kans te geven. Jens moet een verkeerscursus krijgen en kreeg een geldboete van 208 euro, volledig met uitstel. Hij dankte voor de gunst en vertrok, terug richting revalidatiecentrum BZIO in Oostende.





Hartzeer

"Nog elke dag verblijf ik in het BZIO", vertelt Jens. "Na het ongeval was ik verlamd aan mijn linkerarm. Door veel te oefenen kan ik die al weer deels gebruiken. Maar boven schouderhoogte gaan lukt niet. Zo kan ik bijvoorbeeld ook mijn 2-jarige dochter Noë niet opheffen. Zien hoe mijn broer dat wel doet, en Noë horen vragen of ik hetzelfde kan doen, daar breekt mijn hart echt van. Ik heb genoeg mentale klappen gekregen. Maar ik besef ook dat dit mijn eigen schuld is. Ik reed te snel die nacht. En ja, ik had wat gedronken. Heus niet zoveel, maar het maakte me allicht wat overmoedig op die weg die ik zo goed kende. Ik besef dat ik een tweede kans kreeg en wil die grijpen. In juni weet ik of ik nog met de wagen zal kunnen rijden. Ik wil opnieuw vooruit gaan in mijn leven. We verhuisden naar Keiem en in juli verwachten Febe en ik een tweede dochtertje. Ik wéét wat ik gedaan heb, en hoe dankbaar ik moet zijn", beseft Jens.