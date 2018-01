"Ik heb al 20 koeien moeten verkopen" ZWARE STALBRAND NOOPT BOER RENAAT TOT HARDE BESLISSINGEN JELLE HOUWEN

02u34 0 Jelle Houwen De stal brandde vorige week woensdag uit. Diksmuide De zware stalbrand van vorige week woensdag bij boer Renaat Rommelaere (44) langs de Korte Veldstraat in Esen heeft veel zwaardere gevolgen dan gedacht. Niet alleen zijn twee stallen verwoest en stierven drie koeien, de man moet ook enkele harde beslissingen nemen. "De melkproductie is flink teruggevallen en ik kan niet al mijn koeien nog huisvesten. Dus moest ik er verkopen", zucht Renaat.

Het vuur ontstond vorige week woensdag in de vroege ochtend rond 4 uur. Renaat, die met zijn ouders op het melkveebedrijf woont, lag te slapen. Buren hadden het vuur in de stallen echter gezien en drukten als gekken op de deurbel. Ze hielden vol tot Renaat wakker werd.





De brandweer had lang werk om het vuur te blussen en moest extra water laten aanrukken. Het was meteen duidelijk dat het een zware brand was, maar nu zijn ook de gevolgen bekend. "In totaal stierven twee koeien en een kalfje", zucht Renaat. "De twee stallen zijn volledig vernield. Het vuur ontstond aan de elektriciteit."





Jelle Houwen Renaat Rommelaere.

Veel minder melk

Alhoewel Renaat positief wilde blijven en een creatieve oplossing zocht zijn de gevolgen stilaan erg zwaar.





"Door de stress en het feit dat de koeien snel van hun vertrouwde stallen naar een kleinere stal moesten zijn ze meteen veel minder melk beginnen afgeven", vertelt hij. "Ik heb 50 koeien en 70 kalveren. Dat leverde een melkproductie op van zo'n 1.500 liter per dag. Dat is nu terug gelopen tot slechts een derde, nog zo'n 500 liter per dag. De stress verlamt de dieren als het ware. Maar dat is nog niet alles. Omdat ik mijn koeien volgens de wetgeving niet meer de juiste huisvesting kan geven, en ook de mestverwerking in het gedrang kwam, ben ik echt moeten overgaan tot harde beslissingen. Ik moest koeien verkopen, ik kon niet anders als ik het hoofd boven water wilde houden. Hoeveel het er uiteindelijk zullen zijn hangt af van elke dag, maar voorlopig zijn het er een twintigtal. Dat zijn beslissingen die mij echt raken in het hart, maar ik moet ook aan het welzijn van de koeien denken."





Wat de gevolgen op lange termijn zijn, weet Renaat nog niet.





"Ik ben alles op een rijtje aan het zetten", zegt hij. "Zeggen dat ik er de brui aan zal geven, is nog te voorbarig. Ik ben een creatieve boer maar soms houdt het wel eens op." Naast het melkveebedrijf heeft Renaat ook het project 'Cowpool' lopen. "Ik bied op verplaatsing aquatherapie aan voor koeien die te kampen hebben met rug- en beenblessures. Dat remt ook hun melkproductie af. Door hen die zorgen aan te bieden, zorg ik ervoor dat ze weer kunnen meedraaien in het bedrijf."





Wat er met de stallen moet gebeuren is nog niet duidelijk. De verzekering moet nog langskomen.