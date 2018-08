"Eerst de droogte, en nu dit" LANDBOUWER KAN KOEIEN NOG REDDEN, MAAR STAL BRANDT UIT JELLE HOUWEN

02u28 0 Diksmuide De stal brandde op dat moment al hevig, maar toch slaagde landbouwer Geert Roose er gisterenochtend in de dertig koeien en het kalfje uit het brandende gebouw te jagen. Geert had de vlammen net op tijd gezien dankzij de camera's in de stal. De schade is evenwel groot. "Eerst de droogte, nu dit."

De brand in de koeienstal langs de Hillestraat in Woumen brak even voor 11 uur uit. Geert en zijn ex-vrouw zaten op dat moment binnen en waren de weerberichten aan het bekijken. "We waren aan het kijken welke landerijen eindelijk eens neerslag zouden krijgen", zegt Geert. "Opeens zagen we op de beelden van de camera in de stallen heel wat mist, precies een wazige schijn. Toen we buiten liepen was het duidelijk dat er al een zware brand woedde."





Geert riep zijn ouders, die op hetzelfde domein wonen, te hulp. Ook twee buren kwamen helpen. "Gelukkig konden we de stal aan de achterkant binnengaan en bij de koeien zelf waren nog geen vlammen te bespeuren", vervolgt Geert.





Weer tegenslag

"We probeerden de dieren zo snel mogelijk buiten te jagen. Gelukkig waren ze erg rustig en meegaand, dat kan ook al eens anders zijn. Maar op dat moment hing er al heel wat rook en was de isolatie onder het dak al aan het branden. De stal is reddeloos verloren. De muren zijn gebarsten van de hitte, het dak is vernield en de stal zelf is uitgebrand. Rijp voor de sloop denk ik, maar het is wachten op de verzekering."





Geert bleef in het verleden ook niet gespaard van tegenslag. Twee jaar geleden verongelukte zijn broer Dieter (28) na een ongeval met de quad. "Ik denk nog zo vaak aan hem. Zeker in moeilijke momenten wou ik dat hij er nog was om steun te bieden. We zouden dat hard kunnen gebruiken deze zomer, want door de hitte is het echt een rampjaar. De aardbeien groeien amper en heel wat gewassen, zoals de aardappelen, gaan kapot. We hebben onze portie tegenslag nu wel al gehad, ja".





Asbest

De brandweer van Diksmuide kwam massaal ter plaatse en had de brand relatief snel onder controle. Bij hun aankomst stond de stal wel al in lichterlaaie. Dat ging gepaard met een rookpluim die tot kilometers ver te zien was. De brandweer zorgde ervoor dat het dak nat bleef om de verspreiding van asbestdeeltjes te vermijden. Door de overvloedige regenval van gisterenmiddag is de kans op verspreiding sowieso erg miniem. Wat de brand heeft veroorzaakt, is niet duidelijk.