‘Dit is Diksmuide’ toont boterstad in 275 opmerkelijke foto’s: “Zelfs inwoners zullen verrast zijn” GUS

03 april 2019

11u30 0 Diksmuide Het stadsbestuur heeft geïnvesteerd in een fotoboek met 275 beelden van Diksmuide. Het boek kost 10 euro, maar wie weet win je er ééntje als je meedoet aan de wedstrijd.

“Met ons fotoboek willen we de lezers prikkelen met beelden van herkenbare plekjes maar ook van onverwachte hoekjes die zelfs voor onze eigen inwoners verrassend zullen zijn”, zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V). Het stadsbestuur investeerde er ruim 11.700 euro in. “We hebben de IJzer als rode draad genomen, met links het poldergebied en rechts het houtland. We tonen uiteraard de natuur, maar ook ambachten, sporten, evenementen, cultuur en verborgen hoekjes. De foto’s verzamelden we bij onze eigen stadsmedewerkers, maar ook bij de Diksmuidelingen Alain Vanhove, Rudy Debruyne en Stijn Boussemaere. Ook Marc Santens levert beelden omdat hij als niet-Diksmuideling onze stad anders bekijkt. Deze en volgende maand kan je een selectie van de beelden zien in het stadhuis, in woonzorgcentrum Yserheem, cc Kruispunt, het Sociaal Huis en het administratief centrum in de Heernisse. Daar kan je het boek ook kopen voor 10 euro. Per locatie hebben we één beeld geselecteerd voor onze wedstrijd. Wie de link kan raden maakt kans op één van de twintig fotoboeken die we verloten.” De wedstrijd loopt tot 1 mei. Het antwoord kan je mailen naar communicatie@diksmuide.be