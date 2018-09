'De Krieke bij Nele' opent opnieuw de deuren 01 september 2018

02u27 0 Diksmuide Na een weekje flink doorwerken is Nele Aelter (39) uit Diksmuide klaar om kruidenierszaak 'De Krieke bij Nele' in Woumen vandaag te openen. In de winkel vind je in het weekend nu ook brood en boterkoeken, en je kan je bestelling zelfs aan huis laten leveren.

In het weekend krijgt ze de hulp van haar man Tom Vlaemynck, die beroepshalve zelfstandig dakwerker is. Het koppel heeft met Leila (6) en Axelle (9) twee kinderen. Nele heeft haar job als CM-bediende in Oostende opgezegd om de winkel te kunnen uitbaten. "Een eigen winkel is een lang gekoesterde droom. De Krieke van Katleen Vanhouwe is een gekende zaak waarvan wij nu het gezicht zijn, want Katleen helpt voortaan mee in de meubelzaak van haar man in Houthulst. We hebben geschilderd, de rekken anders geplaatst en gezorgd voor meer licht. Nieuw in het gamma zijn de dagverse traiteurgerechten en in het weekend verkopen we ook brood, pistolets en boterkoeken. We starten een eigen boodschappendienst. Je kan telefonisch je bestelling doorgeven. Wij zorgen dat de producten klaarstaan of leveren ze zelfs aan huis." De winkel is enkel woens- en zondagnamiddag gesloten. Op werkdagen is de zaak open van 6.30 tot 18 uur, op zaterdag van 7.30 tot 17 uur en op zondag van 8 tot 12 uur. Tijdens dit openingsweekend krijgt iedereen een hapje en drankje. (GUS)