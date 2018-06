"De kijker onze gastvrijheid tonen" TWEE LOGEERADRESJES UIT ONZE REGIO IN 'MET VIER IN BED' OP VTM GUDRUN STEEN

22 juni 2018

02u34 0 Diksmuide Twee logeeradresjes uit onze regio in het vtm-programma 'Met Vier in Bed' volgende week. Bij Den IJsbol in Beerst geniet je van de rust en de natuur en - uiteraard - van lekkere hoeve-ijsjes, en bij Esprit de Mer in De Panne verwennen ze de gasten met een professionele massage of manicure.

Nathalie Marteel (43) runt in de Visserslaan in de Dumontwijk in De Panne de bed and breakfast 'Esprit de Mer'. "Mijn man Nico Desomer (43) en ik kochten in 2006 deze vroegere dokterswoning. Nico runt met zijn broer in Poperinge Multishop Desomer Plancke, dus ik bekommer me om de gasten. We hebben drie kamers. Ik ben opgeleid als schoonheidsspecialiste. De praktijk van weleer is nu een plek waar ik de gasten in de watten leg met een massage, gelaatsverzorging of manicure. Onze drie kinderen Charlotte (11), Axelle (9) en Babette (6) helpen graag mee. Als ik confituur maak voor ons ontbijt, springen ze bij. Ook de eitjes rondbrengen doen ze en ik moedig ze aan om onze gasten elke morgen te begroeten." Om haar droom waar te maken stopte Nathalie met haar job als leerkracht in de basisschool Klimop in Gistel. "Ik ben van Sint-Idesbald afkomstig, maar ik sportte als kind in De Panne en ging er ook uit. Toen we dit pand uit 1930 zagen, waren we meteen verkocht. De indrukwekkende inkom loopt door tot het bovenste verdiep. De lambrisering en verlichting doen denken aan de belle epoque waarvoor de Dumontwijk zo bekend is."





Bedrijf met 400 runderen

Christelle Warlop (57) en Rik Ghyselen (62) startten in 1982 in de Oostendestraat in Beerst Den IJsbol. Het is een bedrijf met 400 runderen waaronder melkvee en vleesvee van het Belgisch witblauw. De zonen Stijn (34) en Dieter (32) hebben de boerderij overgenomen. Christelle en Rik hebben een andere boerderij gerestaureerd om er mensen te laten genieten van de rust en de natuur. Ook dochter Wendy runt een vakantieverblijf in een andere boerderij. "We zijn ooit gestart met dertig melkkoeien op 20 hectare. Vandaag is ons bedrijf uitgestrekt over 110 hectare. Op de grond die we bijkochten, stond een boerderijtje dat we hebben omgevormd tot vakantiewoningen. De toeristen die we ontvangen, bieden we vrijblijvend een rondleiding op onze boerderij aan. Uiteraard mag een ijsje daarna niet ontbreken. Dit is onze manier om het positieve imago van de landbouw uit te dragen. Dat is ook de reden waarom we aan 'Met Vier in Bed' deelnemen."





Spannend

Zowel Nathalie als Christelle kijken met spanning uit naar maandag. "We zijn vooral benieuwd welke indruk we in het programma zullen maken tegenover de kijker. Het was een positieve ervaring. Zeker ook om eens te zien hoe zo'n opnames gebeuren. Hopelijk lopen de reserveringen nadien vlot binnen", knipogen de dames.





'Met Vier in Bed' zie je van 25 tot en met 28 juni op vtm om 21.10 uur.