'De 10 Geboden' straks wereldwijd te zien CREW POPULAIR TV-PROGRAMMA 'SALVAGE HUNTERS' TE GAST IN KERK GUDRUN STEEN

14 februari 2018

02u36 0 Diksmuide Hoog bezoek gisteren in de antiekzaak 'De 10 Geboden' in de kerk van Kaaskerke van Kristof Moenaert. Antiekdealer Drew Pritchard van het wereldbekende programma 'Salvage Hunters' op Discovery Channel was er te gast om antiek aan te kopen. "Ik ben enthousiast over het gevarieerde aanbod hier", reageerde Drew. Voor Kristof was het een hele eer.

In 'Salvage Hunters' gaat de Engelse antiekhandelaar Drew Pritchard op zoek naar unieke stukken. Hij onderhandelt scherp om net die objecten te verkrijgen die hij straks met winst terug op de markt kan brengen. Het tv-format is bijzonder succesvol want wereldwijd wordt het in meer dan 50 landen uitgezonden en bereikt het miljoenen kijkers.





"Nog dit jaar zenden we onze Europese toer uit", liet Drew Pritchard gisteren in de kerk van Kaaskerke weten. "Eerder waren we te gast bij antiquair Paul De Grande (gekend van het Vier-programma 'Stukken van Mensen') in Jabbeke. Hij verwees ons door naar deze bijzondere plek. Ik was onder de indruk van het uitgebreide aanbod van Kristof. Naast twee antiekzaken in België bezochten we ook markten in Tongeren en Luik. Drie weken lang toeren we door Europa. Ik maak hier mijn Belgisch debuut en ga straks naar huis met veel bier en antiek."





Fantastische reclame

Kristof was terecht trots.





"Als fan van het programma 'Salvage Hunters' is het uiteraard een eer dat die crew mijn zaak heeft uitgekozen. Het is een fantastische wereldwijde reclame. Ik verwacht er dan ook veel van. Wanneer het precies op de buis zal komen, is niet geweten maar dat het dit jaar zal zijn, staat vast. Ofwel dit voor- of najaar maar niet in de zomer. Uiteraard mag ik niet verklappen welke producten Drew heeft aangekocht maar dat hij zijn gading vond, kan ik wel al meegeven."





Vintagespullen

Kristof kocht in 2012 de kerk van Kaaskerke voor een kwart miljoen euro. Drie jaar later opende hij er zijn antiekzaak. In de sacristie van vroeger woont hij.





"Het begint hier stilaan vol te geraken", lacht hij wanneer hij zijn rijke en vooral gevarieerde collectie toont. "Een lijn kan je er niet in trekken. Als ik het zelf graag zie, dan koop ik het. Het pronkstuk is een zestiende-eeuws houten beeld van een figuur op zijn paard dat te koop staat voor 14.000 euro. Verder heb ik een verzameling religieuze beelden maar ook vintagespullen. Ik denk dat net die grote verscheidenheid en uiteraard ook het bijzondere decor in de kerk de crew van 'Salvage Hunters' over de streep heeft getrokken. Ik vernam trouwens dat Drew in Engeland ook een kerk wil kopen om er een antiekzaak in te starten."





"Het was bijzonder om hem als klant te ontvangen want dat is het opzet van het tv-programma. Hij had een andere smaak dan een doordeweekse bezoeker maar toch heb ik hem op een gewone manier benaderd. Ik ben benieuwd hoe het zal overkomen en wat het allemaal teweeg zal brengen."





'De 10 Geboden' is elke donder- en vrijdag open alsook zondagnamiddag. Je kan de zaak volgen via Facebook.