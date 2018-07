"Christophe was liefste man én beste papa" ECHTGENOTE EN KINDEREN ONTROOSTBAAR NA DODELIJKE CRASH JELLE HOUWEN

25 juli 2018

02u42 0 Diksmuide "Er was voor hem maar één iets dat telde en dat was zijn gezin. Als we bij elkaar waren, was hij de koning te rijk. Hij was de beste man en papa die we ons maar konden bedenken." Cathy Boret (43) is samen met haar kinderen kapot van verdriet na het tragische ongeval van Christophe Lefevere, die maandag om het leven kwam.

Wat begon als een fantastisch mooie dag, is maandag op een bijzonder tragische manier geëindigd voor het gezin. Christophe werd 43 jaar en dat moest gevierd worden. "Hij vervoert elke dag viswaren kilometers ver, tot in Brussel en Boulogne", vertelt Cathy. "Maar voor zijn verjaardag nam hij een dag verlof. Hij bracht mosselen en scampi mee en we speelden met onze zoon Istvan (14) en dochter Renée (12) in het zwembad. Omdat het warm was, besloten we met de bromfiets wat te gaan cruisen. Hij stuurde, ik achterop. Het was zó gezellig, zó romantisch. Maar dat veranderde in nauwelijks enkele seconden."





Toen het koppel in de Kortewildestraat in Vladslo reed, blokkeerde een auto met pech de weg. Christophe passeerde de auto maar moest plots uitwijken voor een tegenligger die de wagen niet had gezien. "Daardoor reden we op het fietspad tot Christophe plots schreeuwde: 'Wat doet die nu?!'" Dat was het moment waarop landbouwer J.J. plots met zijn vorkheftruck het fietspad opreed, om de wagen met autopech te gaan helpen. Christophe reed vol tegen de vork van de tractor. "Dat heb ik niet gezien want het werd zwart voor mijn ogen door de klap van de helm", vervolgt Cathy. "Toen ik versuft bijkwam, zag ik Christophe languit liggen op de grond. Zonder teken van leven. Ik wíst meteen dat het fataal was, dat ik mijn allergrootste liefde kwijt was. Anders was Christophe, zorgzaam als hij is, zeker meteen recht gekrabbeld en naar mij toe gekomen. Ik ben in shock gegaan en heb heel dat moment in een waas meegemaakt."





Soulmate

Christophe en Cathy waren bijna 19 jaar getrouwd en woonden met de kinderen in de Roeselarestraat in Esen. "Maar we kenden elkaar al van toen we 13 waren. Toen we elkaar op ons 23ste terug zagen, sprong de vonk over. Christophe is echt de man van mijn leven, mijn soulmate. Hij zei het altijd: "Met jou wil ik 100 jaar worden", maar het is veel korter geworden. Hij wou niet veel bezitten, maar voelde zich toch zo rijk: zolang wij als gezin bij elkaar waren, was hij erg gelukkig. Hij was de liefste papa die je kan bedenken. Renée beseft nog niet goed dat hij er niet meer is. Istvan des te meer, hij is helemaal van de kaart. Ik kan me zelfs nog niet inbeelden hoe een leven zonder hem zal zijn. Hij was door iedereen zo graag gezien".





Landbouwer J.J. leeft mee met het gezin. "Ik voel echt mee met die mensen", zegt hij beteuterd. "Het was een stom ongeluk, ik heb het niet gezien en heb dit nooit gewild. Kon ik de klok maar terugdraaien."





De datum van de begrafenis werd gisterenavond door de familie besproken, maar raakte nog niet bekend.