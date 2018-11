"Blij met rol in dit fantastische kerstverhaal" TWEE STREEKGENOTEN IN BEKENDE FAMILIEVOORSTELLING 'SCROOGE' GUDRUN STEEN

15 november 2018

02u23 1 Diksmuide Jeroen Logghe (26), afkomstig uit Diksmuide, en Charline Catrysse (31), met roots in Nieuwpoort, maken deel uit van de hoofdcast van 'Scrooge, de musical'. Van dat bekende kerstverhaal kan je vanaf 9 december genieten. De twee streekgenoten zijn volop met de repetities bezig. Charline combineert dat met een rol in Hans en Grietje.

Music Hall presenteert 'Scrooge, de musical' met Warre Borgmans in de hoofdrol. Drie West-Vlamingen, van wie twee uit onze regio, bemachtigden een rol in de hoofdcast. Charline Catrysse speelt Victoria. Dat is de vrouw van de klerk van Scrooge en de moeder van zieke Tim. "Ik ben verzot op de kerstperiode. Dat warme gevoel is nog versterkt sinds onze kinderen Lowie (6) en Lena (4) er zijn. Die sfeer, die lichtjes en de pakjes onder de kerstboom, wat kan ik daar naar uitkijken. Het was met veel enthousiasme dat ik meedeed aan de auditie van het overbekende kerstverhaal. Jammer genoeg komen we met die musical niet naar West-Vlaanderen. Ik combineer die rol met een ander verhaal. In Hans en Griet speel ik een West-Vlaams konijn. Daarmee kom ik wel naar Oostende op 27 december. Ik was nog een kind toen ik vol verwondering naar Les Misérables keek met mijn ouders. Ik volgde woordklas en trok vier jaar naar de Frank Sanders Akademie in Amsterdam. Eens afgestudeerd verliet ik mijn roots om centraler in Zandbergen bij Ninove te gaan wonen. Toch kom ik nog vaak naar Nieuwpoort. De zee blijft me aantrekken."





De Toverlantaarn

Jeroen Logghe zette zijn eerste stappen in het theater bij De Toverlantaarn in Diksmuide. "Ik was dertien jaar toen en reageerde op een oproep voor het stuk Oliver. Dat was een massaproductie waaraan in goede herinneringen overhoud. De grootste productie was Jekyll & Hyde, waar ik verantwoordelijk was voor de choreografie. Ik ben nog altijd lid van het bestuur van De Toverlantaarn. We zoeken trouwens volop nieuwe acteurs en actrices. Daarnaast organiseer ik in Diksmuide musicalstages met Thearte in de krokus- en zomervakantie. Studeren deed ik in Tilburg. Vorige zomer behaalde ik er mijn diploma. Ik toerde zeven maanden rond met A Chorus Line in Nederland en deed ook mee aan een productie in Frankrijk en Wallonië. Scrooge is mijn eerste grote musical op Belgische bodem en ik kijk er ontzettend naar uit. Ik speel Fred, de neef van Scrooge. Qua karakter zijn we tegenovergesteld. Mijn verwachtingen zijn hoog. De eerste repetities zijn achter de rug en het klinkt al goed. Het leuke is dat het een familieverhaal is met nieuwe muziek gecomponeerd door Dirk Brossé. Muziek en dans versterken het verhaal, dat is trouwens de reden waarom ik zo verslingerd ben aan het musicalgenre. Scrooge wordt vertolkt door Warre Borgmans. Een fantastische acteur. Hoe hij de juiste klemtonen kan leggen, is verbluffend. Dit verhaal inspireert me."