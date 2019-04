“Als je wil slapen, zal je slapen.” Man dwingt vrouw om slaappillen te slikken en krijgt 3 jaar cel (met uitstel) Bart Boterman

16u08 0 Diksmuide Een vijftiger uit Diksmuide is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel en voorwaarden omdat hij zijn partner tot twee keer dwong om slaappillen te slikken. De reden? Zijn vrouw bleef in de zetel slapen en wou niet met hem naar bed. “Als je wil slapen, dan zal je slapen”, riep hij. De vrouw raakte bewusteloos, maar overleefde. Haar man werd vervolgd voor moordpoging, maar de rechter hield het op opzettelijke slagen en verwondingen.

De huiveringwekkende feiten vonden plaats op 20 april 2018 in het huis van het echtpaar in Diksmuide. De relatie was al langer niet goed en de vrouw bleef al dagenlang op de zetel slapen. Eddy M. was stomdronken en had twee flessen wijn en enkele blikken bier achterover geslagen. Hij wou seks, maar dat weigerde zijn vrouw. Hij stapte op haar af en dwong haar tot twee keer toe om een voorraad slaappillen in te slikken en met water door te spoelen. “Als je wil slapen, dan zal je ook slapen”, zou de beklaagde hebben geroepen. Volgens het openbaar ministerie kneep hij op dat moment met zijn ene hand haar mond dicht. De andere hand knelde hij rond haar keel opdat ze de pillen niet zou uitspuwen. Zijn vrouw kon nadien nog net haar zus en de politie bellen vooraleer ze bewusteloos viel. Toen de politie arriveerde, lag de Eddy M. in de slaapkamer te slapen. Hij werd meteen agressief ten aanzien van de politie en moest geboeid worden. Intussen werd de vrouw, sinds de feiten zijn ex, gered door de hulpdiensten.

Nachtmerries

Het openbaar ministerie bracht de zaak een maand geleden voor de strafrechter in Veurne als een moordpoging. Er werd vier jaar cel gevraagd. De advocaat van het slachtoffer stelde dat de vrouw er zware psychische gevolgen aan over hield, met angstaanvallen en nachtmerries. De vrouw was ook lang arbeidsongeschikt. Er werd 12.000 euro schadevergoeding gevraagd. Beklaagde Eddy M. wist niet wat hij antwoorden moest toen de rechter vroeg wat hem bezielde. Hij kon enkel zeggen dat hij buiten zinnen was, te veel alcohol op had en dat het hem enorm speet. Zijn advocaat vond dat zijn cliënt eerder hulp dan de gevangenis nodig had en vroeg bovendien om de tenlastelegging, moordpoging, te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Daar bleek de rechter op in te gaan toen hij dinsdagmorgen het vonnis voorlas. Eddy M. werd tot 3 jaar cel met uitstel onder strenge voorwaarden veroordeeld, niet voor moord maar wel voor bovenstaande tenlastelegging. Hij moet zich strikt laten opvolgen voor zijn problemen. Indien die voorwaarden niet nageleefd worden, kan de straf alsnog effectief worden. Beklaagde Eddy M. zat bijna een jaar in voorhechtenis en wordt dus vrijgelaten. Aan het slachtoffer moet hij 3.000 euro schadevergoeding betalen.