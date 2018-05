"Ademruimte op plein, file errond" HANDELAARS TEVREDEN MET NIEUWE MARKT, MAAR OOK KRITISCH GUDRUN STEEN

16 mei 2018

02u28 1 Diksmuide Feest zaterdag: de Grote Markt wordt officieel geopend. Fietsers en wandelaars kunnen voortaan het plein in alle rust oversteken. Maar voor bestuurders blijft het tijdens spitsuren vaak aanschuiven op de hoofdassen. Zeker nu je van de Markt niet meer richting Beerst mag.

Na twee jaar werken heeft de stadskern een nieuwe look. Tegen de zomer moet ook de Bortierlaan bij het station afgewerkt zijn en dan zijn de openbare werken in het centrum volledig achter de rug. Vooral voor de handelaars was het op de tanden bijten. "Uiteraard is onze omzet gedaald", geeft Patty Houthoofd van hotel-restaurant Bloom toe. "Over het eindresultaat ben ik wel tevreden. De mensen op ons terras kunnen nu in alle rust genieten omdat de rijweg verplaatst is naar de overzijde van de Markt. Het plein is door de effen steentjes ook vlot toegankelijk. Nu nog een extra randparking."





Blauwe schijf

Slager Guy Bruynooghe en zijn echtgenote Riet Indevuyst hopen dat Diksmuide snel opnieuw bruist. "De nieuwe fontein is een leuke blikvanger, net zoals de rustpunten met de boompjes en banken. Schuinparkeren langs de rijweg zou veiliger zijn. Door een rijverbod naar Beerst in te voeren op de Grote Markt werk je de file op de hoofdassen wel alleen maar in de hand. Voor de handel en wandel zijn shop & go-parkeerplaatsen nuttig. Klanten hebben dan zeker een plek om snel boodschappen te doen. Nu is er weinig controle in de blauwe zone en zien we weer mensen hun blauwe schijf doordraaien, zoals vroeger."





Via postkantoor

Lucrece Vanderhaeghe van Iris Boetiek was een van de trekkers van de succesvolle stempelactie om klanten te blijven lokken. "De heraanleg heeft de band tussen de handelaars versterkt. Ook in de toekomst zullen we acties blijven uitwerken. Zaterdag vindt de trekking plaats met als hoofdprijs 850 euro aan waardebonnen." En wat vindt zij van de nieuwe Markt? "Een suggestie om richting Beerst te kunnen en de file te vermijden, is de straat bij het stadspark van rijrichting te veranderen zodat je via het postkantoor kan rijden. Nu moet je omrijden via het zwembad."





Burgemeester Lies Laridon (CD&V) reageert: "Schuin parkeren op de Grote Markt kan niet naast een tweerichtingsweg en door haaks te parkeren hebben we meer plaats. Samen met het Hauspieplein tel ik 102 parkeerplaatsen. We zullen strenger controleren in de blauwe zone om misbruik tegen te gaan zodat er voldoende rotatie is en shop & go-plaatsen niet meer nodig zijn. Het marktplein moet een rustpunt vormen, vandaar het inrijverbod naar Beerst. Pas na de afwerking van de Bortierlaan zullen we zien of er extra maatregelen nodig zijn."