Dieter Van Daele haalt top van de Kilimanjaro voor DE Warmste Week Toon Verheijen

24 november 2018

21u51 0 Dieter Van Daele heeft zaterdag de top van de Kilimanjaro in Tanzania gehaald. Hij deed zijn stunt in het kader van de Warmste Week voor de vzw Dog Happiness BE. Dieter had geen klimervaring, maar behaalde toch de top. “Wat een schitterende ervaring.”

Dieter Van Daele vertrok vorige week zondag op zijn avontuur en liet vandaag weten dat hij de top heeft gehaald. “Het was een enorme ervaring waarbij de berg je vooral mentaal op de proef stelt vertelt Dieter. “Fysiek is het uiteraard ook niet te onderschatten. Opgeven heeft nooit in mijn woordenboek gestaan, maar ik wil niet ontkennen dat ik echt heb afgezien. Hoogteziekt, overgeven, diarree, hoofdpijn, blaren, scheurtje in de linkse lies. Het temeratuurverschil as ook enorm. Van +30 graden in het eerste kamp tot -30 graden op de top van de Kilimanjaro.”

Geen slaap

Veel geslapen heeft Dieter ook niet. “Ik sliep in een tent en ’s nachts hebben we amper vier uren geslapel. Elke morgen om 6 uur de wekker en dan 7 tot 8 uur klimmen. De weersomstandigheden maakten het ook niet meteen gemakkelijk. Regen, sneeuw, ijzel. Maar gelukkig wist ik voor wat ik het deed. Om verwaarloosde en mishandelde honden een beter leven te geven. Maar ook als dank voor familie en vrienden waar ik zoveel steun van gekregen heb. Ik ben zeer zeer gelukkig dat het gelukt is en kan het iedereen aanraden die van een mentale en fysieke kick houdt want daarvoor is de Kilimanjaro de ideale berg.”

Nog acties

Met het beklimmen van de Kilimanjaro is de inzamelactie van Dieter nog niet achter de rug. “Begin december start er ook een veiling waarbij je kan bieden op een foodtruck van ‘Het Kookeiland’ voor 25 personen waarbij Peter van Asbroeck zal instaan voor de bediening. Binnen twee weken starten we in Oud Antwerpen in Brasschaat ook met ‘Chalet Paulette’ waar nog tal van acties zullen volgen.”