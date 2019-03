Zwaan overleden: wellicht kwaad opzet Kristien Bollen

15 maart 2019

19u59 6

Aan het provinciedomein de Halve Maan in Diest is deze middag een zwaan van het domein overleden. “Jammer genoeg is er zo goed als zeker kwaad opzet mee gemoeid. Aangezien er geen bijtsporen of dergelijke terug te vinden zijn kan het geen hond of zo geweest zijn. De nek is gebroken, dus dat wijst erop dat het arme dier neergeslagen is. Als iemand iets heeft opgemerkt, geef ons dan alstublieft een seintje op provinciedomein.diest@vlaamsbrabant.be”, klinkt het verslagen bij de medewerkers van het domein. Deze ochtend zat het diertje, nog rustig op de zwemvijver aan de voorzijde van het domein. Deze middag deden enkele medewerkers de nare ontdekking. “Op de visvijver zat een koppeltje zwanen, nu blijft er dus eentje verweesd achter. Op het domein zelf zitten nog twee koppeltjes, maar door het slechte weer is het domein vandaag gesloten. De visvijver vooraan blijft echter voor iedereen makkelijk bereikbaar. We hopen dat iemand ons een tip kan geven.” Intussen diende men ook klacht in bij de politie.