Zotte Nacht begint dit jaar in zaal Ons Tehuis Tom Van de Weyer

21 februari 2019

09u54 0 Diest De carnavalsvereniging Gilde van Tielebuis slaat de handen in elkaar met vijf horecazaken om de Zotte Nacht van Diest een nieuw elan te geven. Op dinsdag 5 maart wordt na de traditionele popverbranding op de Grote Markt om 20.11 uur een carnavalbal geopend in de zaal Ons Tehuis.

“De bedoeling is dat de bezoekers verkleed naar de zaal komen”, zegt David Beeris van Tielebuis. “We delen er een prijs uit voor de mooist verklede persoon en groep. Ons Tehuis wordt het centraal punt van de avond, van waaruit je de cafés kan bezoeken. De zaal sluit om 2.30 uur. Daarna kunnen de feestgangers een vervolg aan de Zotte Nacht breien in de cafés. Door de samenwerking met de horeca-uitbaters laten we het verkleed stratencarnaval hopelijk opnieuw wat bruisen.”

Eerder die dinsdag vertrekt de Kindercarnavalstoet om 14.33 uur op de Graanmarkt en eindigt op de Grote Markt. Daar zullen voor het eerst twee springkastelen staan, tenminste als het weer dat toelaat. Prins Carnaval Rudi Boon deelt aan de kinderen cadeautjes uit. “Kinderen die mee op de wagens willen tijdens de stoet kunnen zich tot 14 uur melden op de Graanmarkt”, zegt Beeris. De grote internationale carnavalstoet van Tielebuis gaat door op zondag 7 april om 14.33 uur. Het parcours wordt later bekendgemaakt.