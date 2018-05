Zonder verzekering en onder invloed tijdens rijverbod 07 mei 2018

02u38 0

Een patrouille van de lokale politiezone Demerdal-DSZ (Diest, Scherpenheuvel-Zichem) heeft eind vorige week een bromfietser naar de kant gehaald in de Blanklaerstraat in Lummen. De 22-jarige jongeman uit Laakdal moest zich houden aan een eerder opgelopen rijverbod, maar veegde daar dus zijn voeten aan. Bovendien was zijn bromfiets verzekerd noch ingeschreven. En hij bleek ook drugs gebruikt te hebben.





(KBG)