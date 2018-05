Zomerbar 'Hoofdkwartier' opent op Citadel 09 mei 2018

D'Oranje Giraffen houden vanaf zondag 20 mei elke donderdag en zondag weer een zomercafé op de Citadel. De voormalige bar van de officieren wordt opnieuw ingericht. Het 'Hoofdkwartier' zal open zijn tot en met 8 juli, op zondag van 14 tot 24 uur en op donderdag van 18 tot 01 uur. De bar is uitzonderlijk gesloten op 14 juni (wegens Dwars door het Hageland) en 17 juni (Supermercado). Vrijwilligers van d'Oranje Giraffen houden de bar open en werken net als vorige jaren samen met andere Diestse verenigingen, instellingen en staddiensten. De opbrengst wordt geïnvesteerd in het gemeentelijke verenigingsleven. Meer info via vrijwilligers@d'oranjegiraffen.be. (VDWT)