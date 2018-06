Zij leren Diest bagels eten LERARESSENDUO GREET (27) EN TESSA (27) BEGINNEN POP-UP 'SESAMIS' TOM VAN DE WEYER

30 juni 2018

02u25 0 Diest Leraars Greet Volders en Tessa Janssens (allebei 27) introduceren de bagel in Diest met hun pop-up 'SesAmis'. Je hoeft niet meer naar Leuven of New York om het hippe broodje te scoren als lunch. "We voelen dat Diest klaar is voor culinaire nieuwigheden."

De naam 'SesAmis' slaat op het sesamzaad waarmee bagels bestrooid zijn, maar ook de vriendschap tussen beide dames. Greet en Tessa waren klasgenoten in KSD Voorzienigheid. Na de middelbare school verloren ze elkaar jaren uit het oog.





"We ontmoetten elkaar weer in het Sancta Maria in Aarschot, waar we allebei leerkracht zijn geworden." Greet geeft mode en Tessa wetenschappen. "Het klikte meteen weer zoals vroeger. Tijdens onze koffiepauzes broeide het idee om samen iets te beginnen."





Greet speelde al een tijdje met de gedachte om een zaak te openen. "In Diest bezoek ik geregeld evenementen, zoals de Zomerbar van d'Oranje Giraffen. Ik merk dat hier veel jong volk rondloopt dat uitkijkt naar nieuwigheden. Bagels zijn erg hip. Je vindt ze in grote steden, maar wij brengen ze ook naar Diest. Nu is het geschikte moment om ze te presenteren. Tessa is mijn ideale zakenpartner. Ze is enorm energiek en ondernemend."





De pop-up komt in de Koning Albertstraat, waar tot in mei Wijnhuys t' Kroontje gevestigd was. "De eigenaar ging akkoord om het pand voor anderhalve maand aan ons te verhuren. We hadden berekend dat 5.000 euro nodig was voor de opstart. Dat bedrag hebben we bijna geheel ingezameld met crowdfunding. 99 funders hebben ons gesteund, waaronder collega-leerkrachten en zelfs een leerling.





Voor wie minstens 10 euro heeft geïnvesteerd geven we een bagel en drankje terug. We verloten ook een ballonvaart onder alle funders."





Foodies en jonge gezinnen

SesAmis zal enkel open zijn tijdens de grote vakantie, van 4 juli tot en met 20 augustus. Tessa doet de zaal, Greet maakt de broodjes.





"We mikken op foodies en jonge gezinnen. Er is keuze uit bagels met zes soorten beleg. We werken liever met een paar kraakverse producten, dan dat we op het einde van de dag een boel ingrediënten moeten weggooien.





Ook serveren we elke dag een bijzondere soep, gemaakt door Veronique, een vriendin van ons. Je kan Tessa's eigen gemaakte limonades proeven."





"Mochten de klanten na anderhalve maand roepen om nog meer bagels, zullen we evalueren of we op een andere plaats verdergaan met SesAmis.





In ieder geval verlaten we dit pand, dat waarschijnlijk verkocht wordt.





'Jullie moeten een franchise beginnen met bagels', zeiden adviseurs ons op een ondernemersbeurs in Genk.





Maar we laten ons niet gek maken. De horeca is een moeilijke branche. Onze passie ligt nog steeds in het onderwijs."