Zevende keer Retro Jardin in park Cerckel

Park Cerckel wordt op zondag 1 juli weer het toneel voor Retro Jardin. Van 14 tot 22 uur wordt het park ondergedompeld in een muzikale retro-sfeer, eten decoratie en activiteiten. The Belle Rose Five starten de muzikale optredens om 14.30 uur. Kapsalon De Corbie meet je een glamoureuse coupe aan. Op het ministrand kan je poseren voor een vintage Beach foto. Met het Rad van Vermaak win je prijzen. Bij Vintage@De Kaai spot je ronkende motoren. Voor de kinderen zijn er gratis circusworkshops. Alle handelaars openen hun deuren voor een zondagshopping. Het programma vind je op https://retrojardindiest.wordpress.com/programma/.





