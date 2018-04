Zeepkisten scheuren bergje van 350 meter af in 45 seconden 30 april 2018

Aan de Schellekensberg in Schaffen-Veugt organiseerde de Landelijke Gilde voor de derde maal een zeepkistenrace, op een afdaling van 350 meter, met tijden tussen 45 seconden en 1,20 minuut. "We hadden een tunnel ingebouwd met rook en stroboscoop", zegt penningmeester Peter Goossens. "Wie niet door de tunnel durfde racen, kon er ook naast rijden, maar verloor dan heel wat tijd, want achter de tunnel maakte het parcours nog een bocht van bijna 360 graden." Er namen 23 zeepkisten deel, met heel wat plaatselijke ploegen: Zwaar koper, Café De Lukke, KLJ Vleugt, Bliksem, de Dorstige Sponzen, Jupke, Kelberg Sport, de Snelste van Schellekes Hil ... Maar er kwamen ook deelnemers van ver buiten Schaffen, zoals de H. Drievuldigheid uit Lier. (HCH)