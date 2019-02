Zaakvoerder Brico voor rechter omdat hij 7/7 open is: “Wetgeving is totaal achterhaald” Kim Aerts

19 februari 2019

20u11 0 Diest De zaakvoerder van Brico in Diest is voor de rechter moeten verschijnen omdat hij weigert een rustdag in te lassen. “De wetgeving is totaal achterhaald”, reageert Pieter Van Nerum. Met het vonnis hoopt hij een precedent te scheppen om politici wakker te schudden.

Pieter Van Nerum (50) is al twintig jaar uitbater van doe-het-zelfzaak Brico langs de Leuvensesteenweg in Diest. Om de concurrentie het hoofd te bieden besliste hij in 2015 om zijn winkel in plaats van zes dagen zeven dagen per week open te doen. Daardoor kan je er ook op zondag van 9 tot 13 uur terecht. Maar dat is in strijd met de wetgeving die de meeste handelszaken verplicht een rustdag in te lassen.

Van Nerum kreeg controle van de FOD Economie die hem op de vingers tikte. Maar een minnelijke schikking weigerde hij te betalen. Ook de minnelijke schikking van 350 euro van het Leuvense parket legde hij naast zich neer, waardoor hij zich gisteren moest verantwoorden voor de strafrechter. Voor het Openbaar Ministerie volstaat de opschorting. “Gezien zijn blanco strafregister”, redeneerde de procureur.

Signaal

“Dat wil zeggen dat de rechtbank mij nog altijd schuldig verklaart, maar dat het geen straf verdient. Dat vind ik al een signaal dat de wet moet aangepast worden. Dan gaan ze volgens mij niemand meer kunnen veroordelen. Dan kan Unizo op zijn kop gaan staan, want dan is er een precedent gecreëerd en is de willekeur zoek. Ik hoop dat het iets in gang zet bij politici”, reageert Van Nerum. “Unizo wou mij vorig jaar ook niet bijstaan toen de boete in de bus viel, hoewel ik er 20 jaar lid ben. Unizo weigert daarin mee te gaan omdat volgens hen de kleine zelfstandige niet kan opboksen tegen ketens. Maar volgens mij moet je iedereen de keuze laten om te beslissen wanneer ze open zijn. Bij webshops kan je ook op ieder moment terecht.”

Toeristische zone

“Het centrum van Diest werd twee jaar geleden toeristische zone. Daar is het wél toegestaan om 7/7 open te zijn. Op de Markt van Diest hebben restaurants ook die keuze, maar daar zijn sommigen wel alle dagen open en andere lassen een of meerdere sluitingsdagen in. Het draait mij om het principe. Het is niet als de wet wordt aangepast dat ik plots elke dag van ’s ochtends tot ’s nachts open zal zijn”, zegt Van Nerum. “Mijn personeel hoeft daar ook niet onder te lijden. Zij werken nog altijd een 38 urenweek zonder overuren. Op zondag worden ze aan 150 procent betaald. Daar ook geen klachten.” De advocaat van Van Nerum verwees in zijn pleidooi naar de gedateerde wet van 1960. “In 2006 werd de wet omtrent de openingsuren gemoderniseerd. Vanaf toen waren afwijkingen mogelijk als men in een toeristische zone viel. Maar in Diest valt mijn cliënt daar net buiten”, aldus de raadsman die stelt dat de wet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Hij vraagt dat de rechtbank zich richt tot het Grondwettelijk Hof om dat uit te klaren. Vonnis 26 maart.