Zaakvoerder Brico krijgt opschorting omdat hij zeven op zeven open is (en is ook van plan dat te blijven doen) Stefan Van de Weyer

26 maart 2019

16u53 0 Diest De zaakvoerder van Brico op de Leuvensesteenweg in Diest-Webbekom heeft van de Leuvense strafrechter de opschorting gekregen omdat hij weigert een rustdag in te lassen. Zijn zaak is zeven dagen op zeven open en dat mag niet volgens de wetgeving.

Pieter Van Nerum (50) is al twintig jaar uitbater van doe-het-zelfzaak Brico aan de Leuvensesteenweg in Diest. In 2015 besliste hij om zijn winkel in plaats van zes dagen zeven dagen per week te openen om het duel aan te kunnen gaan met de concurrentie. Vanaf toen kon je er ook op zondag terecht van 9 tot 13 uur. Maar dat is in strijd met de wetgeving die de meeste handelszaken verplicht een rustdag in te lassen. Van Nerum kreeg eerst een controle van de FOD Economie die hem op zijn rechten en plichten wees. Een daaropvolgende minnelijke schikking werd niet betaald, noch die van 350 euro van het Leuvense parket. Het openbaar ministerie vorderde een maand geleden de opschorting gezien zijn blanco strafblad.

Net buiten toeristische zone

“De rechtbank stelt dat mijn cliënt de wet overtreedt, maar dat ze hem niet bestraffen. Dat is op zich positief. In 2006 werd de wet over de openingsuren gemoderniseerd. Vanaf toen waren afwijkingen mogelijk indien men in een toeristische zone viel. In Diest valt mijn cliënt daar echter net buiten”, aldus advocaat Marc Decat.

‘Misdrijf’ blijft duren

“De rechtbank geeft me voor de helft gelijk en geeft eigenlijk zo een signaal dat er iets moet veranderen in de wetgeving. Ik ontkende nooit dat ik zeven op zeven open was. De feiten zijn wel niet zwaar genoeg om me daar financieel voor te straffen. Ik heb deze strijd ook gevoerd voor mijn collega-handelaars. Ik blijf trouwens zeven dagen op zeven open, dus in principe blijft mijn ‘misdrijf’ verder duren”, besluit Van Nerum.