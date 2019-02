Yanina Wickmayer ontloopt opnieuw megaboete door blunder Leuvens parket Tweede maal dat Leuvense parket de mist in gaat rond zaak bouwmisdrijf Kim Aerts

25 februari 2019

19u51 0 Diest Tennisster Yanina Wickmayer (29) en haar vader Marc (65) ontsnappen aan een boete van 420.000 euro en een celstraf. De twee moesten zich in de rechtbank voor de tweede maal verantwoorden voor bouwovertredingen aan hun villa in Diest. Maar opnieuw blunderde het Leuvense parket met de dagvaarding. De rechter verwees de zaak naar de prullenmand.

Het eerste vonnis in het voordeel van de Wickmayers dateert van 10 april 2017. Toen oordeelde de rechter dat de dagvaarding onontvankelijk was, omdat die niet correct aan alle betrokken partijen was meegedeeld. Yanina en haar vader werden toen nooit officieel in kennis gesteld. Bij dagvaardingen voor bouwmisdrijven moet men ook langs een hypotheekkantoor passeren en dat gebeurde alleen voor de vennootschap. Een vergetelheid van het parket. Dat besliste om niet in beroep te gaan om geen tijd te verliezen, maar om een nieuwe strafvordering in te dienen. En daar knelt volgens de rechter nu opnieuw het schoentje.

De nieuwe dagvaarding van het openbaar ministerie werd door de beklaagden betekend op 15 mei 2017, maar Yanina en haar vader tekenden zes dagen eerder hoger beroep aan tegen het eerste vonnis. En daar hield het parket geen rekening mee. Gezien de rechter in beroep er nog geen uitspraak had gedaan, komt die nieuwe dagvaarding nu ook te vervallen. “De rechtsmacht was nog niet uitgeput”, aldus de rechter nu. Zo ontsnapt de familie wederom aan een boete. De eerste maal riskeerden ze, samen met hun vennootschap, een boete van 900.000 euro. In de tweede zaak eiste het parket een boete van 420.000 euro en een principiële celstraf voor de vermeende bouwovertredingen.

Biesthoeve

Het domein langs de Meilrijk in Diest werd door papa Wickmayer begin jaren 2000 aangekocht door de vennootschap nv Biesthoeve waarin de man tot 2008 gedelegeerd bestuurder was. Daarna nam Yanina het roer over. In de tweede helft van 2012 werden er enkele aanpassingen aan het gebouw gedaan. Die werken gebeurden zonder vergunning, omdat de toelating nooit werd afgeleverd. De regularisatieaanvraag van Wickmayer werd in 2013 afgeketst, mede op aanraden van het Agentschap Natuur en Bos. De groene ruimtelijke ordening zou er onder meer in het gedrang zijn gekomen. In de tussentijd was er wel een bestaand bijgebouw vergroot, werden er drie garagepoorten geïnstalleerd en werd een kasseiverharding aangelegd. Stedenbouw stelde zich burgerlijke partij in de zaak en vroeg de rechter om aanpassingswerken te laten doorvoeren. Voor hen hoefde het niet tot een afbraak te komen. Maar de verdediging ontkende altijd met klem dat er werken werden uitgevoerd zonder vergunning. “Het bewuste pand dateert van 1890. Dat gebouw is er altijd geweest. Oorspronkelijk was dat 140 vierkante meter, vandaag is dat nog 106 vierkante meter. Het is kleiner dan voor de invoering van de gewestplannen. Hier is helemaal niets uitgebreid.” In principe kan het parket wel een derde maal een strafvordering instellen.