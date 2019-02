Workshop schilderen met acryl in Begijnhof Tom Van de Weyer

10 februari 2019

Het Centrum voor Kunst en Restauratie geeft een driedaagse workshop schilderen met acryl op 5,6 en 7 maart. Onder leiding van Marie-Berte Leunen leer je met eigen meegebrachte materialen een doek te schilderen. Na afloop neem je de doeken mee naar huis. Voorkennis is niet noodzakelijk.

De workshop gaat door in het Begijnhof, in de Kerkstraat 4A. Deelnemen kost 240 euro, lunch inbegrepen. Je moet zelf drie grote doeken meebrengen en enkele kleinere stukken stof, acrylverf, 1 liter white spirit gesco en de materialen die je wenst te gebruiken. Inschrijven kan op 0475 57 23 07 of dorothy.rimanque@gmail.com.