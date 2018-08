Wordt Diestse kunst geviseerd? NA ZOVEELSTE VANDALENSTREEK RIJST VRAAG OM CAMERABEWAKING TOM VAN DE WEYER

24 augustus 2018

02u28 0 Diest Het houten kunstwerk van vrijwilligers op het Boerenkrijgplein is platgebrand. Twee weken geleden werd even verderop al brand gesticht in de Schaffensepoort. Ook Den Aak, een ander kunstwerk, werd al twee keer gevandaliseerd. "Toch is camerabewaking geen oplossing. De mentaliteit bij mensen moet veranderen", zegt Erik Spiessens van provinciedomein Halve Maan.

Het kunstwerk van twaalf bij vier meter was gemaakt van boomstammen en stelde een omliggende boom voor. Vrijwilligers van het bezoekerscentrum Webbekomsbroek hadden het in 2017 gebouwd. "Woensdagochtend vroeg werd ik gebeld door de brandweer en de boswachter. De boom was tot as herleid", zucht Spiessens.





De omgeving van het Boerenkrijgpleintje op de stadswallen was al jaren verwilderd met struikgewas en opgeschoten populieren. De provincie had de plek in 2017 weer open gemaakt en opgeknapt voor wandelaars. "Met het overschot van het gekapte hout hadden wij de symbolische boom gebouwd midden op het plein. Veel Diestenaars genoten ervan. Er werden selfies en foto's gemaakt voor communies. Onlangs nog stond hier 'De Stoel' van het gelijknamige programma op één. Het was een gezellig pleintje geworden."





Hangjongeren

"We hadden de boom nog stevig genoeg gemaakt, zodat hij niet kon worden omver geduwd. Nu blijft er wat houtskool van over", zegt Spiessens. "Dit moet vast kwaad opzet zijn geweest. Er liggen nog verschillende stapels hout in de buurt, die allemaal kurkdroog zijn. Uitgerekend het kunstwerk gaat in vlammen op. Ik kan niet beweren dat het de hangjongeren geweest zijn. Ze mogen gerust 'chillen' en een jointje roken, maar blijkbaar duurt de vakantie voor sommigen iets te lang en slaat de verveling om in baldadigheid."





As laten liggen

"Voorlopig laten we de as gewoon liggen. Maar we houden het hoofd recht en bereiden ons verder voor op het weekend van 14 en 15 september. Die zaterdag gaat hier een filmavond door en zondag een Demerhappening."





Mentaliteit veranderen

"Twee weken geleden werd een brandje gesticht in de Schaffensepoort, even verderop. De politie heeft beloofd wat meer controle te doen op de vesten. De roep om camerabewaking flakkert weer op, maar camera's zijn echt geen oplossing", vindt Spiessens. "De provincie geeft al zo veel geld uit aan bewaking in de Halve Maan. Je moet niet investeren in repressieve middelen, maar de mentaliteit bij mensen veranderen." Deze mening is ook burgemeester Jan Laurys (DDS) toegedaan, die tot gisteren niet op de hoogte was van de brand.





Het kunstwerk Den Aak, een houten boot van Edwin Degelin, was tot twee keer toe eveneens het doelwit van vandalen."Dat geval kunnen we moeilijk vergelijken met de boom", zegt Laurys. "Niettemin nemen we dit zeer ernstig als blijkt dat het om brandstichting gaat."





De provincie doet een oproep om alle mogelijke tips over de daders te melden bij provinciedomein.diest@vlaamsbrabant.be of 013 35 86 58.