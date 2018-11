Woninginbraken Kristien Bollen

12 november 2018

stelde Een bewoner van de Postbaan in Diest stelde zondagavond omstreeks 19 uur politie in kennis van een inbraak. De bewoner kwam net thuis van vakantie, de feiten moeten zich tijdens de afgelopen drie weken hebben afgespeeld. Er werd ingebroken langs een venster achteraan de woning die volledig doorzocht werd. Op het eerste zicht werd er evenwel niets ontvreemd.

In de Zandstraat in Scherpenheuvel-Zichem kwam zondagavond omstreeks 20.30 uur tot de vaststelling dat er ingebroken was. De feiten moeten zich afgespeeld hebben in de loop van de dag. De voordeur van de woning werd opengebroken en de volledige woning werd doorzocht. Op dit moment is nog niet geweten wat het nadeel is.