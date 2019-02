Woning onbewoonbaar door brand Kristien Bollen

17 februari 2019

11u04 0

Op het Henri Vanderstappenplein in Diest merkte een alerte buurtbewoner gisteren in de late namiddag rond 17.15 uur brand op in een woning en alarmeerde de hulpdiensten. Brandweerlui van post Diest hadden het vuur dat in de living van het huis was, heel snel onder controle. Toch liep de woning heel wat rookschade op en is onbewoonbaar. De bewoners van het huis waren niet aanwezig, er vielen geen gewonden. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan door een technisch defect.