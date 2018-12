Winkelwandelstraat krijgt nieuwe klinkers Werken kosten 1,5 miljoen en starten in 2020 Tom Van de Weyer

18 december 2018

De ‘winkelwandelstraat’ wordt volledig heraangelegd in 2020. Er komen nieuwe riolering, nutsleidingen en een vernieuwd wegdek van klinkers. De oude kasseisteentjes waren al jaren verzakt. Oorzaak hiervan is volgens schepen van Openbare werken Bart Stals (DDS) de fundering van zand op riolen die al 80 jaar oud zijn. De Felix Moonsstraat en Ketelstraat worden ‘winkelwandelstraat’ genoemd omdat ze autoluw gemaakt zijn voor wandelaars die er langs de winkels flaneren. Ook de naburige Schotelstraat, Hallestraat en Cabaretstraat in het centrum worden mee vernieuwd. Diest voorziet 1,5 miljoen euro in het budget van 2019. De handelaars in de betreffende straten worden nog geïnformeerd over de planning.