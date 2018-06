Wijk van Poelske krabbelt weer recht NU PAS KUNNEN BEWONERS SCHADE OVERZIEN NA ZWARE REGENVAL KRISTIEN BOLLEN

05 juni 2018

02u43 0 Diest De regen viel afgelopen vrijdag met bakken uit de lucht. Her en der stonden straten blank en liepen kelders en woningen onder. In Diest leek men aan de grote ellende te ontsnappen, maar het noodlot sloeg zaterdag toch toe. In de wijk van Poelske liep 's nachts het water de woningen binnen. Gisteren bleek nog maar hoe groot de schade is, ook al is zowat overal het water weggetrokken.

Op vele plaatsen bleef de schade beperkt tot tuintjes of tuinhuisjes, maar in de Anjerstraat is het leed zowat het grootst. Daar liepen de kelders van enkele woonblokken onder. De auto van Manilla Simons (56) en haar dochter Melina Veekmans (39) stond in de garage, net als die van hun buren Maria Gijbels (69). Manilla: "Onze Skoda Fabia was amper zes jaar oud, net volledig afbetaald... Een meter water stond er. De wagen is enkel nog goed voor de schroothoop." Net als Maria haar Peugot 2008: "Hij had amper kilometers op de teller... Niets aan te doen. Gelukkig hebben we een omnium en is de wagen nog niet zo oud, maar voor anderen is het niet zo evident als je wagen al wat jaartjes heeft."





In de straat waar de dames wonen, sneuvelden in totaal maar liefst dertien wagens. En ook niet enkel auto's. Zo is Christiaan Scholiers samen met zijn mama Jacqueline Alen en zijn vriendin Liesbeth Jonckers volop bezig aan de opkuis in hun garage. "De fietsjes van de kinderen zullen het na een poetsbeurt nog wel overleven. Al is onze wasmachine en andere elektrische toestellen wel om zeep. Neen, onze wagen stond er niet, die was buiten."





Houtzagerij

Niet enkel in Diest likte men zijn wondes, ook in boomzagerij en houthandel Jos Broos in de dorpsstraat in Tielt-Winge is de schade enorm. De boom- en houtzagerij, een familiebedrijf van de derde generatie dat al 90 jaar bestaat, werd vrijdag zelfs voor de derde maal getroffen. Hout ligt er gestapeld over een terrein van minstens een hectare. Het water steeg er een meter hoog. Niet enkel de schade aan het gestapelde hout is er, tal van machines kwamen in het water te staan. Intussen is het bang afwachten wat de totale schade is en wanneer men terug kan opstarten. Jos: "De derde maal dat we dit meemaken. Eerst in mei '78, september '98 en nu... De Tieltse Motte loopt hier vlak langs. Na de ramp in 98 werd er aan rioleringen en wachtbekkens gewerkt. Sindsdien leek het beter te gaan: de beek liep al wel eens vol, maar het water trok telkens snel weg. Na '98 werd waterschade ook uit onze polis geschrapt. Maar na de werken waren we er wel gerust in. Nu dus niet meer. Niet enkel het hout is verloren, al de machines kwamen onder te staan. We probeerden nog wat we konden, maar in een uur tijd stond alles onder. Je kan op die tijd niet alles verzetten. De machines staan nu te drogen, nadien moeten we ze laten uitmeten om na te gaan wat stuk is en vervangen moet worden."