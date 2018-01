Wielertoeristenclub De Lanterfanters gelauwerd door Cycling Vlaanderen 02u26 0 Foto Stefan Van De Weyer

De Wielerbond Vlaams-Brabant lauwerde onlangs Wielertoeristenclub De Lanterfanters Deurne-Diest. Voorzitter Raphaël De Keyser uit Diest (rechts) ontving zijn trofee uit handen van Johan Moens, de secretaris van de commissie recreatieve sportbeoefening van Cycling Vlaanderen. De club kreeg de prijs omdat ze deelnam aan twintig recreatieve ritten georganiseerd door de bond, de club reed er zelfs 25. Ze was zelfs ook in andere provincies actief. "Ik ben blij met deze huldiging. Onze club is zeer actief en we zijn zo goed als ieder weekend onderweg, weer of geen weer", stelt De Keyser.





(SVDL)