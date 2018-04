Wielemie krijgt tentoonstelling in Hofstade 21 april 2018

Marieke Vervoort (38) krijgt haar eigen tentoonstelling '100% Wielemie', in het sport- en Olympisch museum in Hofstade. Samen met de stad Diest wordt er een tijdelijke expo opgezet waarin de sportieve hoogtepunten van de rolstoelatlete in de kijker worden gezet. Vervoort won vijf wereldtitels en vier Olympische medailles. In 2016 moest ze een punt zetten achter haar loopbaan. "Ik wil mensen blijvend inspireren, daarom is het een droom een eigen museum te hebben." De expo is te bezoeken van 4 mei tot en met 30 september in het Sportimonium in Hofstade. (VDWT)