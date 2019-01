Wickmayers riskeren celstraf en boete van 420.000 euro voor bouwovertredingen aan villa Kim Aerts

28 januari 2019

18u11 0 Diest Tennisster Yanina Wickmayer (29) en haar vader Marc (65) kijken op tegen een celstraf en boete van 420.000 euro voor bouwovertredingen aan haar villa in Diest. Wickmayer zou het gebouw - in natuurgebied - zonder toelating hebben uitgebreid.

Het domein langs de Meilrijk in Diest werd door papa Wickmayer begin jaren 2000 aangekocht door de vennootschap nv Biesthoeve waarin de man tot 2008 gedelegeerd bestuurder was. Daarna nam de meerderjarige Yanina het roer over. In de tweede helft van 2012 werden er enkele aanpassingen aan het gebouw gedaan ondanks dat er geen vergunning werd afgeleverd. De regularisatieaanvraag van Wickmayer werd in 2013 afgeketst, mede op aanraden van het Agentschap Natuur en Bos. De groene ruimtelijke ordening zou er onder meer in het gedrang zijn gekomen. Ondertussen was er wel een bestaand bijgebouw vergroot, werden er drie garagepoorten geïnstalleerd en werd een kasseiverharding aangelegd.

Dwangsom

Stedenbouw stelde zich burgerlijke partij in de zaak en vroeg de rechter om aanpassingswerken te laten doorvoeren. Voor hen hoefde het niet tot een afbraak te komen. Naast een dwangsom vorderde het openbaar ministerie 300.000 euro boete voor nv De Biesthoeve en telkens een principiële celstraf en 60.000 euro boete voor vader en dochter. De twee leven al een tijdje in onmin met elkaar. Ze waren maandag afwezig op hun proces en lieten zich vertegenwoordigen door hun advocaten. Daar werden de violen wel gelijkgestemd. Alle drie gingen ze vol voor de vrijspraak. De verdediging ontkende dat er werken werden uitgevoerd zonder vergunning. “Het bewuste pand dateert van 1890. Dat gebouw is er altijd geweest. Oorspronkelijk was dat 140 vierkante meter, vandaag is dat nog 106 vierkante meter. Het is kleiner dan voor de invoering van de gewestplannen. Hier is helemaal niets uitgebreid”, beweerde de advocaat van Yanina bij hoog en laag. “De verharding en het ringpad die waren er toen ook en zelfs nu in mindere mate.” De advocaat van de tennisster had het ook moeilijk met de datum van het misdrijf. Dat zou volgens de dagvaarding officieel gestopt zijn op 28 oktober 2015. “Er zijn geen indicaties dat het misdrijf vandaag nog bestaat.”

De zaak sleept al enkele jaren aan door procedureel gekibbel. Het is de tweede maal dat de familie Wickmayer zich moet verantwoorden in de zaak. In 2017 oordeelde de rechter nog dat de zaak onontvankelijk was omdat de dagvaarding slechts correct betekend was voor de vennootschap en niet voor vader en dochter. Het Leuvense parket besliste om niet in beroep te gaan maar om de hele zaak te herdagen. Of de Wickmayers deze keer hun slag thuishalen, weten ze op 25 februari.