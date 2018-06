Wervingsreserve voor algemeen directeur 21 juni 2018

De gemeente legt een wervingsreserve aan voor de functie van algemeen directeur. Open Diest stemde tegen.





"De waarnemend algemeen directeur gaat volgende week weg. Het huidig stadsbestuur wil voor de verkiezingen nog gauw de opvolger aanduiden. Dit is ongehoord", zegt raadslid Christophe De Graef.





Burgemeester Jan Laurys (DDS) beklemtoont dat in de voorbije 12 jaar geen enkele politieke benoeming is gebeurd. "Er werden steeds examens uitgeschreven. Algemeen directeur is overigens een cruciale functie. Onze taak als bestuur is om de continuïteit te verzekeren." (VDWT)