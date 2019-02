Wekenlang verkeershinder door vernieuwing van Omer Vanaudenhovelaan Langenberg in Molenstede wordt ook onder handen genomen Tom Van de Weyer

15 februari 2019

19u18 0 Diest In maart wordt heel wat verkeershinder verwacht op de ring rond Diest. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert dan voorbereidende werken uit om de Omer Vanaudenhovelaan te vernieuwen vanaf april. Ook in Molenstede worden werken gedaan voor de herinrichting van de Langenberg, komende zomer.

Het AWV gaat aan de slag op de R26 Omer Vanaudenhovelaan van 11 tot en met 15 maart. Er worden voorbereidingen getroffen tussen de Schaffensepoort en het Sint-Jansplein, om op 1 april te starten met de vernieuwing van het wegdek en de fietspaden. De werkzone schuift geleidelijk op. De aannemer neemt telkens 100 meter in van het rijvak richting Hasseltsepoort en er geldt beurtelings verkeer met verkeerslichten. Het AWV adviseert om de ring te gebruiken aan de westelijke Citadellaan.

Op 1 april begint de aanleg van nieuwe en bredere fietspaden tussen de Schaffensestraat en het kruispunt met de Vervoortstraat. Ook het wegdek wordt vernieuwd. Vanaf dat moment zal tot in de zomer slechts één rijstrook beschikbaar zijn vanaf de Schaffensepoort tot de Hasseltsepoort. Verkeer kan dan enkel van noord naar zuid passeren, van het station richting Halve Maan. De andere richting kan zolang niet door en volgt een omleiding via de Citadellaan.

Tijdens de tweede week van de voorbereidingswerken worden de bushaltes Euro Shoe en Stadion niet bediend. Vanaf 1 april zijn deze haltes en ook de haltes Atheneum en Sint-Jansplein buiten dienst. Busreizigers worden doorverwezen naar de haltes aan het station, de Hasseltsepoort en de Leuvensepoort.

In Molenstede wordt de bekende scherpe bocht in de N127 op de Langenberg omgebogen naar een zachtere curve. Aan weerszijden komen vrije fietspaden. Hiervoor moeten heel wat bomen gerooid worden. Een bosbedrijf zal dit werk uitvoeren in de krokusvakantie, van 4 tot en met 9 maart. De week nadien voert een aannemer nog enkele kapwerken uit op de vrijgekomen aarde op de heuvelrug.

Het AWV sluit de Langenberg volledig af, tot uiterlijk 16 maart, vanaf ongeveer 500 meter voorbij de Klappijstraat tot aan de Citadellaan. Het verkeer tussen Diest en Okselaar-Geel zal twee weken lopen via omleidingen over Zichem, Engsbergen en Schaffen.

“We besloten de heraanleg van de Langenberg en de vernieuwing van de Omer Vanaudenhovenlaan aan elkaar te koppelen, zodat het doorgaand verkeer het best gewaarborgd blijft, zij het met verkeersmaatregelen en omleidingen”, zegt het AWV.

De stad heeft de werken gegoten in een overzicht. Je kan het bekijken op https://www.diest.be/collections/90