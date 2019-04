Waterleiding beschadigd tijdens werken in Omer Vanaudenhovelaan VDWT

08 april 2019

Tijdens de werken aan de fietspaden in de Omer Vanaudenhovelaan werd maandagochtend een ondergrondse waterleiding geraakt. Duizenden liters water liepen over de straat de beek in, ter hoogte restaurant Gasthof 1618. Heel wat huisgezinnen in het stadscentrum hadden een verlies van druk in de waterleidingen. Op veel plaatsen kwam er gekleurd water uit de kraan. “De Watergroep heeft de breuk hersteld en de leidingen gespoeld”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “In de loop van de namiddag was het probleem opgelost.”