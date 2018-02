Warandestadion heeft nieuwe kleedkamers 23 februari 2018

02u39 0 Diest Het stadsbestuur huldigt vanavond de vernieuwde kleedkamers van het Warandestadion in. Diest heeft 200.000 euro geïnvesteerd in de renovatie van het sanitair en de ruimtes onder de zittribune.

De werken hebben vijf maanden geduurd. "Samen met coördinator Erwin Placklé hebben we de inrichting hertekent", zegt Marcel Weckx, bestuurslid en kantinebeheerder. "Voordien was er maar één gezamenlijk toilet. Nu hebben we voor de beide ploegen apart toiletten. De kleedkamers hebben besparende douches. Een energiezuinige ketel zorgt voor warm water. Onder de tribunetrappen hebben we opbergvakken gebouwd."





Aparte douches

Voorts is er een ruimte met internetverbinding voor de official van de Voetbalbond. In de kleedkamer voor de scheidsrechters zijn nu twee aparte douches. In de lichtmasten van het stadion komen vier bewakingscamera's. "Die zijn er niet enkel om de supporters in het oog te houden, maar ook voor drugdealers die zich 's avonds in de buurt ophouden", zegt Weckx.





KFC Diest promoveerde twee jaar geleden weer naar de nationale reeksen. De faciliteiten van het stadion uit de jaren 50 waren dringend aan vernieuwing toe om bezoekende ploegen te ontvangen. De club heeft vorig jaar zelf eigen inspanningen gedaan om de toiletten van de kantine te vernieuwen en ook een heel nieuw clubhuis in te richten voor vipgasten. KFC Diest kan er weer even tegen, maar is toch bezorgd om de staat van de terreinen. "Op het Berkenhof, waar onze jeugd traint, zouden we graag twee kunstgrasvelden aanleggen."





(VDWT)