Vzw Annick for Kenya bouwt internaat in Malungoni: “Dit is ons grootste project tot nu toe” Vader Eddy van Uytsel wil 80.000 euro ophalen om school uit te bouwen Tom Van de Weyer

07 februari 2019

14u18 0 Diest Eddy Van Uytsel is terug van zijn tweeweekse reis naar Kenia. “We starten daar met het grootste project van Annick for Kenya tot nu toe. We bouwen een basisschooltje verder uit tot internaat. Zo’n 80.000 euro is nodig. Ik plan een evenement in Diest, op 31 augustus.”

Van Uytsel reisde door de provincie Kwale County, samen met onder andere deken Felix Van Meerbergen en oud-burgemeester Jan Laurys. Het gezelschap bezocht de 19 projecten die de vzw Annick for Kenya er de voorbije tien jaar opzette. Op al die plaatsen werden waterputten geboord.

“We gingen ook kijken in de naaischool in Ganja La Simba die vijf jaar geleden werd opgestart. Sindsdien zijn er 49 leerlingen afgestudeerd”, zegt Van Uytsel. “In het eerste jaar zitten nu 12 leerlingen en in het tweede 18. Een Duitse sponsor heeft aangeboden om nog een klaslokaal bij te bouwen. Bij de naaischool is nu ook een medisch centrum met een materniteit. We hebben die overgedragen aan de lokale overheid.”

De 400 kindjes komen te voet naar school, wat drie uur stappen is. Het gebouw barst uit zijn voegen. De directeur moet een internaat improviseren: de vuile matrassen liggen er overdag buiten. Als het bedtijd wordt, gaan de lessenaars opzij en dient de klas als slaapplek Eddy Van Uytsel

“In Malungoni beginnen we met iets nieuws”, zegt Van Uytsel. “Daar is een basisschooltje waar momenteel 400 kinderen verblijven. Ze komen te voet naar school, wat drie uur stappen is. Het gebouw barst uit zijn voegen. De directeur moet een internaat improviseren. De vuile matrassen liggen overdag buiten. Als het bedtijd wordt, schuiven ze de lessenaars opzij en dient de klas als slaapplek. Er moet een fatsoenlijke slaapzaal komen. Een plaatselijke vereniging was eraan beginnen, maar ze zal te klein uitvallen. We voorzien een bijkomende slaapzaal voor 180 plaatsen. Nieuwe matrassen en ijzeren stapelbedden zijn nodig. Er komt ook een wasruimte en keuken. De plaatselijke overheid boort een waterput, wij betalen de toren.”

“De school in Malungoni wordt de grootste investering tot nu toe: 80.000 tot 90.000 euro zal nodig zijn. Om geld in te zamelen plan ik een groot evenement in Diest. De vzw bestaat tien jaar. Misschien mag het eens wat grootser en anders zijn dan de wandelingen en optredens die we vorige keren organiseerden. De streefdatum is 31 augustus. In september hoop ik al terug te gaan om de eerste stenen te leggen van de slaapzaal.”

Sponsors uit heel Vlaanderen

In Kwale County is intussen voor bijna 400.000 euro geïnvesteerd door de vzw, met geld dat niet alleen uit Diest komt, maar van sponsors uit heel Vlaanderen. Een klein stukje Diest is gegroeid in Kenia.

Van Uytsel doet dit alles ter nagedachtenis van zijn vermoorde dochter Annick. Ze was in 2006 een opleiding mode begonnen in Mechelen en wilde betaalbare kleding maken voor gewone mensen. “Annick heeft die studie nooit kunnen afmaken. Ze droomde ervan om ontwikkelingswerk te doen. In Afrika is hopen jong talent aanwezig. Ik wil hier bijdragen aan degelijk basisonderwijs, zodat ze kunnen doorstoten naar de universiteit.”