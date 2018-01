Vrouw vraagt 2.500 euro van ex na slagen 30 januari 2018

02u36 0 Diest Een vrouw uit Diest die door haar jaloerse ex-vriend werd vastgehouden in een BMW en daar slaag kreeg, eist via de rechtbank een provisionele schadevergoeding van 2.500 euro.

Voor de zaak verdergaat, zullen eerst enkele sms'en uit het dossier vertaald worden van het Turks naar het Nederlands.





De 24-jarige Omer A. uit Beringen kon het in de nacht van 12 op 13 januari 2016 tijdens het uitgaan niet verkroppen dat zijn vriendin met andere jongens babbelde. Hij nam haar iPhone af en duwde haar in een BMW waar hij haar even vasthield en enkele slagen gaf. "Ze had blauwe plekken aan haar hals, armen en schouders", aldus haar advocaat. De twintiger die toegaf agressief van aard te zijn, verklaarde alleen maar een kopstoot te hebben gegeven. De man stuurde vorige keer zijn kat naar het proces. Deze keer was de twintiger wel vertegenwoordigd door een advocaat. Die vroeg de vertaling van enkele Turkse sms'en in het dossier alvorens verder te gaan. De rechter stemde ermee in om de zaak uit te stellen naar 12 november in afwachting van de vertaling. De man riskeert 12 maanden cel en een boete van 600 euro. (KAR)