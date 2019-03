Vrouw onder invloed van drugs onderschept vdt

31 maart 2019

Afgelopen vrijdag kruiste de politiezone Demerdal-DSZ op Schoonaerde in Diest een voertuig met een sportieve rijstijl. “We beslisten om over te gaan tot controle en reden het voertuig na”, klinkt het. “Op de Sparrenweg in Tessenderlo konden we het voertuig onderscheppen. De 30-jarige vrouw uit Hamont-Achel legde een positieve speekseltest (drugs) af. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Ze was bovendien in het bezit van een gebruikershoeveelheid speed en cannabis.”