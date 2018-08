Vrijwilligers onderhouden kennis Nederlands nieuwkomers 03 augustus 2018

02u37 0

De dienst Diversiteit en het OCMW houden tijdens de zomermaanden twee keer per week lessen Nederlands voor nieuwkomers. "In het Begijnhof komt een twintigtal deelnemers samen. We onderhouden op een gemoedelijke manier hun kennis van het Nederlands, tot de avondscholen in september weer opengaan", zegt Jose Gonzalez.





Dertien vrijwilligers staan klaar om de cursisten op te vangen. "De lessen verlopen geïmproviseerd, want de taalniveaus zijn verschillend. We werken met taalboekjes en tekeningen. We praten met hen over het dagelijks leven, zoals wat je vandaag gaat eten. Voor wie al wat beter Nederlands spreekt snijden we al eens een filosofisch onderwerp aan", zeggen vrijwilligers Chris Opdebeeck en Lut Van Dijck. " Sommigen brengen hun kinderen mee, die doorgaans vlotter Nederlands kennen. Voor hen hebben we spelletjes en knutselen."





De deelnemers zijn afkomstig uit onder andere Burundi, Syrië en Afghanistan. "Ze blijven vaak te lang binnen hun eigen gemeenschap en zoeken nauwelijks contact met de Belgische bevolking. Hierdoor verwatert de kennis die ze op school geleerd hebben. Ze wonen niet enkel in Diest, maar komen ook met de bus hierheen uit de buurgemeenten. Diest is de enige gemeente in de streek waar ze Nederlands kunnen leren, in CVO Oranjerie, het Taalpunt in de bibliotheek, de open school op de Veemarkt en bij ons." (VDWT)