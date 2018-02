Vriestemperatuur is stille bondgenoot van enkele overtreders 27 februari 2018

Politie hield donderdag op verschillende locaties verkeerscontroles. Hun medewerkers lieten zich niet afschrikken door de koude. Maar de batterijen van het flitstoestel en de toestellen voor de alcoholcontrole hielden het echter niet zo lang vol.





Toch leverde politie nog een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid: 49 bestuurders legden een negatieve ademtest af, 88 snelheidsovertredingen werden beboet met een onmiddellijke inning en vier onmiddellijke inningen werden uitgeschreven omdat de gordel niet gedragen werd. Twee bestuurders kregen een onmiddellijke inning omdat hun aandacht naar hun gsm ging in plaats van naar het verkeer. Eén proces-verbaal kwam er omdat de verzekering van een voertuig niet in orde was, twee bestuurders scoorden positief op een speekseltest (drugs) en werden uit het verkeer gehaald, hun rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.





Een 29-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem en een 41-jarige man uit Flemalle kregen een proces-verbaal uit hoofde van drugsbezit tegen de man uit Flemalle. De politie had geen drugshond nodig om op basis van een sterke cannabisgeur het voertuig aan een grondige zoeking te onderwerpen.