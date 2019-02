Vrienden van Sint-Sulpitiuskerk worden koninklijk VDWT

24 februari 2019

De Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk bestaan 50 jaar en krijgen de titel van Koninklijke vereniging. Een academische zitting in de kerk ging vooraf aan de receptie op het stadhuis met de burgemeester en het schepencollege. De vereniging heeft zo’n 200 leden en 13 bestuursleden. Ze heeft tot doel het patrimonium en de kunstschatten van de sint-Sulpitiuskerk in ere te houden en kenbaar te maken via publicaties, plechtigheden, concerten en reizen.