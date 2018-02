Voorzitter maakte Zaalvoetbalbond 91.000 euro lichter 15 februari 2018

02u55 0 Diest K.T. (50) uit Schaffen riskeert een jaar cel omdat hij als voorzitter van de Hagelandse Zaalvoetbalbond tien jaar lang systematisch geld van de vzw naar zijn eigen rekening overschreef. Het zou om zo'n 91.000 euro gaan.

De feiten kwamen aan het licht toen er een bankonderzoek bevolen werd naar zijn 46-jarige echtgenote. Zij had als poetshulp juwelen en geld gestolen bij verschillende hoogbejaarde en dementerende slachtoffers, zowel in hun woning als in rusthuizen. Daar riskeert de vrouw nu twee jaar cel voor. Volgens de burgerlijke partijen maakte het koppel grote sier met het gestolen geld. De rechter beval daarom een maatschappelijk onderzoek naar de twee, maar zij weigerden elke medewerking. K.T. is intussen ook geen voorzitter meer van de Zaalvoetbalbond. Hij nam in 2013 ontslag.





De beklaagden stuurden gisteren ook hun kat naar de rechtbank. Vonnis op 14 maart. (KAR)