Volleybalclub Molenstede 'gaat hart' JARIGE SPORTCLUB GEEFT CURSUS REANIMATIE AAN ZIJN LEDEN TOM VAN DE WEYER

02u26 0 Tom Van De Weyer Adinda Toppets en Riet Didden geven een demonstratie. Diest Volleybalclub Molenstede 'gaat hart'. VCM vierde zondag niet alleen zijn veertigjarig bestaan, maar biedt zijn leden ook een cursus reanimeren aan. "We blikken terug op het verleden, maar denken ook aan een veilige toekomst", klinkt het. 18 leden van de vereniging hebben zich aangemeld voor de cursus in februari.

In de sportzaal van ontmoetingscentrum 't Molenhuis kwamen zondag enkele honderden leden en sympathisanten het glas heffen op het nieuwe jaar. Een werkgroep had een collectie foto's en krantenknipsels uit de oude doos gehaald om de veertigjarige geschiedenis van de club te presenteren in een tentoonstelling. "We kijken terug op ons verleden, maar willen dat onze actieve spelers in de toekomst veilig kunnen sporten", zegt het bestuur. De club heeft zich geëngageerd om een 'hartvriendelijke vereniging' te worden, zodat steeds iemand kan ingrijpen bij hartfalen. In de inkomhal lagen twee reanimatiepoppen, waarop de hele middag een demonstratie werd gegeven.





De aanleiding voor het initiatief 'VCM gaat hart' is een voorval met één van de leden. "Mijn dochter van 31 kreeg twee jaar geleden een flauwte tijdens het volleyballen", zegt Els Reeckmans van het kernbestuur van VCM. "Uit nazicht bij de cardioloog bleek dat ze een hartoverslag had. Gelukkig was er voor haar niets ernstigs aan de hand, maar de uitleg van die cardioloog heeft mij aan het denken gezet. Elke actieve sporter van VCM gaat vooraf naar de huisarts voor een medisch attest. Je laten screenen is echter geen garantie dat er niets kan gebeuren. Er moet steeds iemand in de buurt zijn die opgeleid is om eerste hulp te geven."





Hartteam

Zes dames binnen de club hebben een 'hartteam' opgericht. Via Diane Verboven legden zij de contacten met het Rode Kruis. Om aan de normen van een 'hartvriendelijke vereniging' te voldoen moet de club een AED-toestel hangen in de sportzaal. Daarenboven moet 10% van de leden een basiscursus gevolgd hebben om te kunnen ingrijpen bij hartfalen. De stad Diest heeft recent zo'n toestel aangekocht, dat tijdens de cursus voorgesteld wordt.





Op 2 en 16 februari komt het Rode Kruis de cursus geven. "Er wordt geleerd hoe je een reanimatie toedient bij een hartstilstand en hoe je het AED-toestel gebruikt", zeggen Adinda Toppets en Riet Didden van het hartteam. Zij werken allebei als verpleegkundige. "Met de automatische externe defibrillator overbrug je de cruciale minuten tussen een hartstilstand en het moment waarop de hulpdiensten arriveren. De overlevingskansen van het slachtoffer stijgen met 70%." Clubleden konden zich zondag in de zaal aanmelden op een IPad. Het gaat ook hard met de inschrijvingen. 18 personen hebben zich al ingeschreven voor de cursus.