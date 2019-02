Volgend jaar misschien geluidsarm vuurwerk met oudjaar Tom Van de Weyer

04 februari 2019



Het gemeentebestuur overweegt om volgend oudjaar vuurwerk onder toezicht af te schieten en geluidsarm vuurwerk te promoten.

Raadslid Bieke Ceuppens (Vlaams Belang) interpelleerde in de gemeenteraad dat de voorbije jaarwisseling heel wat knallen van vuurwerk te horen waren, hoewel het gebruik verboden is in Diest. “Het lawaai had veel dierenleed tot gevolg. Kan de stad volgend jaar niet zelf vuurwerk onder toezicht laten afschieten op bepaalde plaatsen? Dan gebeurt het tenminste gecontroleerd en gebeuren er geen ongelukken.”

Schepen van Dierenwelzijn Pascale Vanaudenhove (Open Diest) had er wel oren naar. “Dit kunnen we overwegen. Op oudejaarsavond organiseren we opnieuw een laser- en lichtshow op de Grote Markt, maar er is meer nodig om illegaal vuurwerk tegen te gaan. We sensibiliseren de bevolking via de gemeentelijke kanalen, al zouden we ook geluidsarm vuurwerk kunnen promoten.”

Ceuppens wilde nog weten hoeveel incidenten met vuurwerk zich de voorbije jaarwisseling voordeden. “Op Oudejaarsavond en de ochtend van Nieuwjaar kwamen bij de politie dertig klachten binnen. De helft daarvan ging over vuurwerk”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “Er zijn echter geen pv’s opgemaakt want op heterdaad betrappen is bijna onmogelijk. Die nacht waren drie ploegen op de baan. Een kleine hoeveelheid vuurwerk is in beslag genomen.