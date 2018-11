Voedselbank valt zonder eten Nieuwe levering pas in februari, maar voorraad droogt op Tom Van de Weyer

09 november 2018

17u33 5 Diest De voedselbank Sint-Vincentius dreigt zelf te verhongeren. “Dit jaar hebben we van Europa nog geen voedingswaren gekregen. Pas over vier maanden is ons nieuwe aanvoer beloofd. Intussen doen we verder met de overschot van 2017”, zegt voorzitter Leo Mees.

“Het is november, maar dit jaar hebben we nog geen enkele levering goederen gekregen van Europa”, zucht Mees. “Door een vertraging bij POD Maatschappelijke Integratie, dat onze etenswaren aankoopt, worden we pas bevoorraad in februari volgend jaar. Tot die tijd moeten we nog acht keer een voedselbedeling houden. Ik vrees dat alles binnenkort gewoon op is.”

De voedselbank werd in 2007 opgericht. In 2011 kreeg ze van het OCMW onderdak in de oude keuken en refter van het ziekenhuis in de Hasseltsestraat. Ze bedient 600 minderbedeelden in Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort, Kortenaken, Geetbets en Linter. Het aantal klanten stijgt crescendo. “We krijgen aanvragen van 168 mensen in de gemeente Landen, maar dat kunnen we niet bolwerken.”

“Woensdag is de volgende bedeling. In Diest gaan we naar 323 mensen, in Scherpenheuvel 155. Uit eigen zak kopen we voeding bij om die pakketten gevuld te krijgen. Per bedeling komt dat neer op zo’n 1.500 euro die we toegeven.”

“Voor verse groenten gaan we naar de veiling in Sint-Katelijne-Waver. Vers vlees kopen we in supermarkten. Klanten worden haast onredelijk kieskeuriger. Dat sommigen geen varkensvlees willen wisten we al, maar tegenwoordig mag het enkel halalvlees zijn. Couscous wordt vaak geweigerd. We hebben een heel pallet couscous over die vervallen is.”

“Onze voedselpakketten zijn met een derde gekrompen”, zegt dochter Evy Mees. “Een bak krijg je nog maar half gevuld. Ons aanbod verschraalt ook. Je kan niet iedere keer twee blikken tomatenblokjes of appelmoes meegeven. Voor de kinderen kopen we zelf chips en chocolade, om de pakketten toch wat aantrekkelijk te houden.”

Mees zoekt financiële middelen om het hoofd boven water te houden. “Armoedebestrijding is geen provinciale bevoegdheid meer, dus de 5.000 euro steun valt weg. De OCMW’s zitten vast aan een begroting. Zij kunnen niet zomaar iets weggeven. Gelukkig krijgen we jaarlijks 2.000 euro toelage van het DROS (Diestse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit). Het enige wat ik van de stad zou kunnen vragen, is dat ze die toelage verhoogt.”

“De jaarlijkse toelage van het DROS wordt eerstdaags uitbetaald”, zegt voorzitter Paula Broeders. “Een eventuele verhoging hangt af van het budget en andere projecten die bij ons ingediend worden.” Het POD Maatschappelijke Integratie gaf een korte verklaring: “De vertraging is te wijten aan een nieuwe overheidsopdracht die we uitschrijven voor leveranciers. De basisproducten zoals melk en olie worden herverdeeld, maar niet stopgezet.”

Mees wendt zich intussen tot de Diestse handelaars en bedrijven. “Ik stuur 907 bedelbrieven met een overschrijvingsformulier uit, met de vraag om ons te steunen. En niet onbelangrijk: een gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar.”