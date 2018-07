Vijf inbraken 17 juli 2018

In de voetbalkantine langs de Barenbergseweg in Diest stelde men vrijdagvoormiddag rond 10.30 uur een inbraak vast. De daders braken de voordeur van de kantine open. De dieven doorzochten de kantine. De daders dronken er een frisdrank, waarop ze de kantine verlieten.





Rond 11.30 uur verwittigde men de politie van een inbraak bij de chiro langs de Vroentestraat in Diest. De daders braken er binnen en stalen er geld.





Omstreeks 12.10 uur stelde de eigenaar van een weide de politie in kennis van een inbraak in een stal op zijn weide langs de Willebroekstraat. De daders braken het hangslot waarmee de deur van de stal afgesloten werd af en stalen er allerlei materiaal.





Om 13.15 uur werd de politie tijdens het navolgende onderzoek in verband met bovenvermeld feit in kennis gesteld van een inbraak in een tractor langs de Landedijkstraat te Diest. De daders stalen hier werktuigen en beschermingsmateriaal. Rond 15.45 uur stelde men een inbraak vast in een woning langs de Zelemseweg te Schaffen (Diest). De dieven braken in langs een raam aan de achterzijde van de woning. De inbrekers doorzochten de woning. Het nadeel is momenteel nog niet gekend. (KBG)