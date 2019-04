Vijf Diestse parochies fusioneren tot Sint-Jan Berchmansparochie Zone Diest kan rekenen op slechts drie priesters Tom Van de Weyer

13 april 2019

10u25 2 Diest Vijf parochies in Diest smelten samen tot een nieuwe eenheid die de Sint-Jan Berchmansparochie zal heten. De ploeg bestaat uit drie priesters. “We zullen leken moeten zoeken die ons komen helpen”, zegt deken Felix Van Meerbergen, die de fusie coördineert.

De vijf parochies Onze-Lieve-Vrouw, Sint Sulpitius - Sint-Dionysius in Diest-centrum, Sint-Jan Berchmans in de wijk Poelske, Sint-Trudo in Webbekom en Heilige Kind Jezus in Kaggevinne vormen vanaf september een nieuwe fusieparochie. Ze komen onder één enkele kerkfabriek, met Sint-Sulpitius als hoofdkerk. De parochie Sint-Martha en de kapelanij van het Begijnhof waren eerder al opgeheven. De parochies van Deurne, Schaffen, Vleugt en Molenstede en hun kerkfabrieken blijven voorlopig op zichzelf bestaan. “In de toekomst gaan we nauwer met hen samenwerken”, zegt Van Meerbergen.

Drie priesters staan in voor de hele zone Diest. Naast Van Meerbergen zijn het Guy Rigolle, die in Molenstede de erediensten opdraagt en Jef Busschots voor Schaffen. Af en toe krijgen ze hulp van pastoor-administrator Michel Coppin om de mis in Deurne op te dragen. Door het vertrek vorig jaar van priester Rudy Borremans uit Kaggevinne zit Diest schrap in de kerkdienaars.

“Ik ben 70, mijn collega’s zijn beiden 75. We maken ons geen illusie dat er nieuwe priesters bijkomen”, zegt Van Meerbergen. “We zullen op zoek moeten gaan naar leken die ons willen bijstaan in de parochiale taken. Behalve in de kerk moet de pastorale werking ook verzekerd blijven in het ziekenhuis Sint-Annendael, in het AZ Diest en de verschillende woon- en zorgcentra. De komende maanden wordt dit de voornaamste uitdaging, naast de administratieve opstart van de nieuwe kerkfabriek.”

In Tienen, Bekkevoort, Hoegaarden, Kortenaken en Aarschot werden de pastorale fusies al afgerond. De fusies zijn noodzakelijk om de kerkfabrieken administratief beter te laten functioneren.

Ook op hoger niveau zijn er fusies op til. In het aartsbisdom Mechelen-Brussel worden de vijftien dekenaten teruggebracht naar vier regio’s met Halle, Mechelen, Leuven en Tienen als centrum. Elke regio wordt gestuurd door een team van zo’n vijf mensen die pastorale taken op zich nemen. In het Hageland worden de dekenaten Diest, Zoutleeuw en Tienen samengebracht. Aan het hoofd van de drie dekenaten stonden twee dekens: Felix Van Meerbergen (Diest) en Joris Hardiquest (Tienen en Zoutleeuw). Er zal nu één deken de hele regio moeten leiden. Bisschop De Kesel maakt na Pasen die ‘superdeken’ bekend. Van Meerbergen wordt het alvast niet. Hij concentreert zich op de reorganisatie van de zone Diest.